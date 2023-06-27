За добу, з 26 по 27 червня, ворог 4 рази обстріляв територію Миколаївської області. Під артилерійські обстріли потрапило дві громади - Очаківська та Куцурубська.

Про це пише начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

На щастя, постраждалих та серйозних руйнувань внаслідок ударів немає, ворог бив по акваторії та відкритій території.

— Вчора, 26 червня, о 12:39 та сьогодні зранку, 27 червня, о 05:48 фіксувалися ворожі обстріли по акваторії Очаківської громади. Також вчора, о 19:54 ворог завдавав ударів по м. Очаків Очаківської громади. Ввечері, 26 червня, о 20:07 ворог завдавав артилерійських ударів по населеному пункту Куцурубської громади, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські війська щодня обстрілюють Очаківщину з артилерії. Так, 25 червня, ворог тричі обстріляв Очаківську громаду. Через влучання ворожих боєприпасів та їхніх уламків в Очакові зайнявся дах господарчої будівлі у приватному житловому секторі.

Також армія окупантів завдає постійних ударів по Херсонській області. Вчора, 26 червня, росіяни обстріляли Херсонщину забороненими запальними снарядами.