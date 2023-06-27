Вчора, 26 червня, окупанти обстріляли прикордоння Сумської області, зафіксовано 31 вибух.
Про це передає пресслужба Сумської обласної військової адміністрації в телеграм-каналі.
Протягом дня росіяни здійснили 5 обстрілів прикордоння.
— Обстрілів зазнали Есманська, Шалигинська, Юнаківська та Середино-Будська громади,- йдеться в повідомленні.
Есманську громаду росіяни обстріляли з артилерії, спричинивши 8 вибухів
Окупанти здійснили мінометний та артилерійський обстріл по Юнаківській громаді, пролунало 5 вибухів.
Мінометних ударів загарбники завдали також по Шалигинській громаді, внаслідок чого пролунало 6 вибухів.
Середино-Будська громада зазнала від російських військ мінометного удару — зафіксовані 12 вибухів.
Про втрати серед місцевого населення пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
Раніше, Російські війська обстріляли дитбудинок у Сумській області.
Вчора, 26 червня, окупанти обстріляли прикордоння Сумської області, зафіксовано 31 вибух.
Про це передає пресслужба Сумської обласної військової адміністрації в телеграм-каналі.
Протягом дня росіяни здійснили 5 обстрілів прикордоння.
— Обстрілів зазнали Есманська, Шалигинська, Юнаківська та Середино-Будська громади,- йдеться в повідомленні.
Есманську громаду росіяни обстріляли з артилерії, спричинивши 8 вибухів
Окупанти здійснили мінометний та артилерійський обстріл по Юнаківській громаді, пролунало 5 вибухів.
Мінометних ударів загарбники завдали також по Шалигинській громаді, внаслідок чого пролунало 6 вибухів.
Середино-Будська громада зазнала від російських військ мінометного удару — зафіксовані 12 вибухів.
Про втрати серед місцевого населення пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
Раніше, Російські війська обстріляли дитбудинок у Сумській області.