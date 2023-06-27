Вчора, 26 червня, окупанти обстріляли прикордоння Сумської області, зафіксовано 31 вибух.

Про це передає пресслужба Сумської обласної військової адміністрації в телеграм-каналі.

Протягом дня росіяни здійснили 5 обстрілів прикордоння.

— Обстрілів зазнали Есманська, Шалигинська, Юнаківська та Середино-Будська громади,- йдеться в повідомленні.

Есманську громаду росіяни обстріляли з артилерії, спричинивши 8 вибухів

Окупанти здійснили мінометний та артилерійський обстріл по Юнаківській громаді, пролунало 5 вибухів.

Мінометних ударів загарбники завдали також по Шалигинській громаді, внаслідок чого пролунало 6 вибухів.

Середино-Будська громада зазнала від російських військ мінометного удару — зафіксовані 12 вибухів.

Про втрати серед місцевого населення пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Раніше, Російські війська обстріляли дитбудинок у Сумській області.