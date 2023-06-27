Відповідальну за закупівлі посадовицю виконкому Вознесенської міськради підозрюють у службовій недбалості, яка призвела до збитків бюджету на суму 1,1 мільйона гривень.

Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурів.

За даними слідства, внаслідок неналежного виконання своїх службових обов’язків, чиновниця провела процедуру закупівлі військової техніки та амуніції за завищеними цінами без використання електронної системи закупівель «Prozorro».

Зазначене призвело до безпідставного перерахування постачальнику коштів місцевого бюджету на суму понад 1,1 мільйона гривень.

Досудове розслідування здійснюється слідчими відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївської області, оперативний супровід – СБУ в Миколаївській області.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу та відсторонення її від посади.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Як відомо, на початку травня трьом чиновникам Вознесенської міськради оголосили підозру через закупівлю напівпричепів за завищеними цінами без використання електронної системи закупівель «Prozorro». У прокуратурі вважають, що вони завдяки цьому протиправно заволоділи коштами місцевого бюджету Вознесенської міськради у розмірі майже 1 мільйона гривень. Серед затриманих — заступник міського голови Вознесенська Андрій Жуков.