В окупованому Маріуполі росіяни почали викидати з уцилілих квартир законих власників, якщо вони не можуть довесту росіянам право власності документами.

Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

«У Маріуполі почали викидати з уцилілих квартир законих власників, якщо вони не можуть довесту росіянам право власності документами. По-простому, якщо в тебе згоріли документи, а в квартиру хочуть заселитись цивільні або військові окупанти, то життя безхатьки тебе гарантовано. Ось так — речі на вулицю, людей в нікуди. Конкеретно в цю квартиру в Кальміуському районі заїзжають офіцери з окупаційного корпусу Маруполя. Навіть, з ордером від гауляйтеру міста», — написав він.

Нагадаємо, за підтвердженими міською владою даними, у зруйнованому й окупованому Росією Маріуполі загинули понад 20 тисяч людей.