Мешканець міста Баштанка Миколаївської області наніс чисельні ножові поранення своєму знайомому.

Про це повідомила Баштанська окружна прокуратура Миколаївської області.

За даними слідства, 23 червня, 47-річний чоловік перебуваючи в селі Новополтавка Баштанського району у помешканні колишньої співмешканки під час конфлікту схопив ніж та завдав ним численні поранення 36-річному знайомому.

Потерпілий був доставлений до лікарні, його життю нічого не загрожує.

Наразі зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою поки проводиться досудове розслідування за частиною 1 статті 121 КК України, спричинення умисного тяжкого тілесного ушкодження, небезпечного для життя у момент заподіяння.

Зазначається, що відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Раніше повідомлялось, мешканця Первомайського району засудили на 15 років ув’язнення, який два роки тому вбив знайомого та його співмешканку.