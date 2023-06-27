Мешканець міста Баштанка Миколаївської області наніс чисельні ножові поранення своєму знайомому.
Про це повідомила Баштанська окружна прокуратура Миколаївської області.
За даними слідства, 23 червня, 47-річний чоловік перебуваючи в селі Новополтавка Баштанського району у помешканні колишньої співмешканки під час конфлікту схопив ніж та завдав ним численні поранення 36-річному знайомому.
Потерпілий був доставлений до лікарні, його життю нічого не загрожує.
Наразі зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою поки проводиться досудове розслідування за частиною 1 статті 121 КК України, спричинення умисного тяжкого тілесного ушкодження, небезпечного для життя у момент заподіяння.
Зазначається, що відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Раніше повідомлялось, мешканця Первомайського району засудили на 15 років ув’язнення, який два роки тому вбив знайомого та його співмешканку.
Мешканець міста Баштанка Миколаївської області наніс чисельні ножові поранення своєму знайомому.
Про це повідомила Баштанська окружна прокуратура Миколаївської області.
За даними слідства, 23 червня, 47-річний чоловік перебуваючи в селі Новополтавка Баштанського району у помешканні колишньої співмешканки під час конфлікту схопив ніж та завдав ним численні поранення 36-річному знайомому.
Потерпілий був доставлений до лікарні, його життю нічого не загрожує.
Наразі зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою поки проводиться досудове розслідування за частиною 1 статті 121 КК України, спричинення умисного тяжкого тілесного ушкодження, небезпечного для життя у момент заподіяння.
Зазначається, що відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Раніше повідомлялось, мешканця Первомайського району засудили на 15 років ув’язнення, який два роки тому вбив знайомого та його співмешканку.