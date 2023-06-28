Співробітники Служби безпеки спіймали чоловіка який, створив власний телеграм-канал, де «зливав» локації ЗСУ.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За словами спецслужбовців, зловмисником виявився мешканець Покровського району, який після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації створив власний Телеграм-канал.
На цьому ресурсі коригувальник викладав електронні карти з позначками місць базування та переміщення підрозділів ЗСУ на Авдіївському напрямку.
— Інформатор з власної ініціативи збирав під час виїздів на місцевість, де приховано фіксував локації українських військових. Він публікував відомості про наслідки російських повітряних ударів по території району. У цих повідомленнях чоловік «засвічував» координати постраждалих українських об’єктів з прив’язкою до місцевості, — йдеться в повідомленні.
Слідчі встановили, що серед основних користувачів інтернет-ресурсу були бойовики окупаційних угруповань і представники спецслужб Російської Федерації, які беруть участь у бойових діях проти Сил оборони на східному фронті.
Крім того, чоловік використовував власний телеграм-канал для поширення фейків кремлівської пропаганди щодо суспільно-політичної ситуації в регіоні.
Наразі, підозрюваний перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Йому загрожує до 8 років тюрми.
Нагадаємо, Служба безпеки спільно з ДБР і Держприкордонслужбою викрили ще одного колаборанта у результаті стабілізаційних заходів у Херсоні. Чоловік брав участь у репресіях проти місцевих жителів для придушення руху опору в регіоні.
Раніше СБУ затримала охоронця колишньої катівні у Херсоні. На початку повномасштабного вторгнення РФ зловмисник добровільно допомагав рашистам ув’язнювати та катувати учасників руху опору.
Також повідомлялося, що Служба безпеки України ідентифікувала трьох російських військових, які облаштували катівню та знущались там над мирними жителями під час окупації Миколаївщини.
Співробітники Служби безпеки спіймали чоловіка який, створив власний телеграм-канал, де «зливав» локації ЗСУ.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За словами спецслужбовців, зловмисником виявився мешканець Покровського району, який після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації створив власний Телеграм-канал.
На цьому ресурсі коригувальник викладав електронні карти з позначками місць базування та переміщення підрозділів ЗСУ на Авдіївському напрямку.
— Інформатор з власної ініціативи збирав під час виїздів на місцевість, де приховано фіксував локації українських військових. Він публікував відомості про наслідки російських повітряних ударів по території району. У цих повідомленнях чоловік «засвічував» координати постраждалих українських об’єктів з прив’язкою до місцевості, — йдеться в повідомленні.
Слідчі встановили, що серед основних користувачів інтернет-ресурсу були бойовики окупаційних угруповань і представники спецслужб Російської Федерації, які беруть участь у бойових діях проти Сил оборони на східному фронті.
Крім того, чоловік використовував власний телеграм-канал для поширення фейків кремлівської пропаганди щодо суспільно-політичної ситуації в регіоні.
Наразі, підозрюваний перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Йому загрожує до 8 років тюрми.
Нагадаємо, Служба безпеки спільно з ДБР і Держприкордонслужбою викрили ще одного колаборанта у результаті стабілізаційних заходів у Херсоні. Чоловік брав участь у репресіях проти місцевих жителів для придушення руху опору в регіоні.
Раніше СБУ затримала охоронця колишньої катівні у Херсоні. На початку повномасштабного вторгнення РФ зловмисник добровільно допомагав рашистам ув’язнювати та катувати учасників руху опору.
Також повідомлялося, що Служба безпеки України ідентифікувала трьох російських військових, які облаштували катівню та знущались там над мирними жителями під час окупації Миколаївщини.