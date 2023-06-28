Співробітники Служби безпеки спіймали чоловіка який, створив власний телеграм-канал, де «зливав» локації ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За словами спецслужбовців, зловмисником виявився мешканець Покровського району, який після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації створив власний Телеграм-канал.

На цьому ресурсі коригувальник викладав електронні карти з позначками місць базування та переміщення підрозділів ЗСУ на Авдіївському напрямку.

— Інформатор з власної ініціативи збирав під час виїздів на місцевість, де приховано фіксував локації українських військових. Він публікував відомості про наслідки російських повітряних ударів по території району. У цих повідомленнях чоловік «засвічував» координати постраждалих українських об’єктів з прив’язкою до місцевості, — йдеться в повідомленні.

Слідчі встановили, що серед основних користувачів інтернет-ресурсу були бойовики окупаційних угруповань і представники спецслужб Російської Федерації, які беруть участь у бойових діях проти Сил оборони на східному фронті.

Крім того, чоловік використовував власний телеграм-канал для поширення фейків кремлівської пропаганди щодо суспільно-політичної ситуації в регіоні.

Наразі, підозрюваний перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Йому загрожує до 8 років тюрми.