У Первомайську 26 червня водій вантажного фургона ГАЗ 3309 наїхав на 10-річного хлопчика, який йшов по проїжджій частині дороги.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області.

Внаслідок наїзду дитина отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до медичного закладу.

— Слідчі кваліфікували подію за ознаками кримінального правопорушення, попередньо, за ч. 1 ст. 286 ККУ «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами», - йдеться в повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі. Наразі поліцейські з’ясовують усі обставини та причини аварії.

Нагадаємо, 10 червня, у Миколаєві автомобіль наїхав на 12-річну дівчинку, яка каталася на велосипеді, після чого водій втік з місця події.