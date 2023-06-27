Російські військові 27 червня обстріляли Кременчуцький район Полтавської області ракетами Х-22.
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
За словами очільника ОВА, сьогодні рівно річниця удару по торговому центрі в Кременчуці. Росіяни знову вдарили ракетами такого ж типу, що й торік.
— Ворог атакував Полтавщину. Як і рік тому у цей день ракетами Х-22. Є влучання у Кременчуцькому районі у дачний кооператив. Попередньо без жертв, – зазначив Дмитро Лунін.
Нагадаємо, рік тому, внаслідок удару по Кременчуцькому ТЦ загинула 21 людина, 66 постраждали. Торговий центр «Армстор», по якому було здійснено атаку, був повністю зруйнований.
Російські військові 27 червня обстріляли Кременчуцький район Полтавської області ракетами Х-22.
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
За словами очільника ОВА, сьогодні рівно річниця удару по торговому центрі в Кременчуці. Росіяни знову вдарили ракетами такого ж типу, що й торік.
— Ворог атакував Полтавщину. Як і рік тому у цей день ракетами Х-22. Є влучання у Кременчуцькому районі у дачний кооператив. Попередньо без жертв, – зазначив Дмитро Лунін.
Нагадаємо, рік тому, внаслідок удару по Кременчуцькому ТЦ загинула 21 людина, 66 постраждали. Торговий центр «Армстор», по якому було здійснено атаку, був повністю зруйнований.