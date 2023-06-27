Російські військові 27 червня обстріляли Кременчуцький район Полтавської області ракетами Х-22.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

За словами очільника ОВА, сьогодні рівно річниця удару по торговому центрі в Кременчуці. Росіяни знову вдарили ракетами такого ж типу, що й торік.

— Ворог атакував Полтавщину. Як і рік тому у цей день ракетами Х-22. Є влучання у Кременчуцькому районі у дачний кооператив. Попередньо без жертв, – зазначив Дмитро Лунін.

Нагадаємо, рік тому, внаслідок удару по Кременчуцькому ТЦ загинула 21 людина, 66 постраждали. Торговий центр «‎Армстор»‎, по якому було здійснено атаку, був повністю зруйнований.