Російська армія вночі 28 червня запустила по Україні 6 іранських дронів-камікадзе Shahed. Сили ППО збили всі безпілотники.

Про це повідомили у командуванні Повітряних Сил.

Зазначається, що ворог атакував «Шахедами» з південно-східного напрямку.

— Уночі протиповітряною обороною Повітряних сил та інших складових Сил оборони України знищено шість баражуючих в авіації «Shahed-136/131» (баражування — режим польоту літального апарата, що забезпечує якнайдовшу тривалість польоту боєприпасів, — ред.), — йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, у вівторок, 27 червня, російські окупанти двічі обстрілювати територію Миколаївської області.