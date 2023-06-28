Ботанічний заказник «Івано-Кепіне»

Через підрив Каховської ГЕС та підняття рівня води в Інгульці затопило частину ботанічного заказника «Івано-Кепіне» на Снігурівщині.

Вода зруйнувала нори птахів і комах, вимиває кореневу систему рослин, повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Заказник знаходиться на лівому схилі річки Інгулець, має площу 25 гектарів. Отримав статус заказника 1987 року з метою збереження типових та рідкісних видів рослин та птахів.

Зокрема, зіноваті гранітної – рослини з Червоної книги України, яка також занесена до Червоного списку Міжнародної спілки охорони природи, Європейського червоного списку. Є ендеміком (специфічним видом) України. Найбільші популяції цього виду знаходяться саме у Миколаївській області.

Також на території заказника у норах гніздиться сиворакша – зникаючий вид птахів, який занесено до Червоної книги України. Цей птах перебуває під захистом Бернської та Боннської конвенцій, занесений до переліку видів під опікою Європейського товариства охорони навколишнього середовища. Охороняється Директивою Європейського союзу по охороні диких птахів.

«Встановлено, що унаслідок підвищення рівня води у річці Інгулець відбулось затоплення частини заказника, спостерігається вимокання рослинного покриву, вимивання кореневої системи, замулення окремих ділянок, органічними рештками, руйнування та зміна конфігурації кристалічних відслонень (вихід гірських порід на поверхню, — прим.), у тому числі з норами птахів та комах, перенесення сміття. Виявлено рештки тварин», — зазначили екологи.

Наразі рівень води у Інгульці знизився, вода з території заказника відійшла, окремі ділянки у пониженнях рельєфу, де відсутній самостік, залишаються затопленими.

«Проведено фотофіксацію стану території. Зібрану інформацію буде проаналізовано та розраховано збиток, завданий природно-заповідному фонду України», — додали в екоінспекції.

Нвгадаємо, внаслідок підриву Каховської ГЕС на Миколаївщині затопило понад тисячу гектарів сільгоспземель, фермери втратили врожай.