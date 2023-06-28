У середу, 28 червня, у тимчасово окупованому Мелітополі прозвучали вибухи, окупаційна влада повідомляє про роботу ППО.

Про серію вибухів повідомив самопроголошений «голова» Мелітополя Володимир Рогов.

фото і відео, на якому видно дим від роботи ППО і падіння уламків.

— А ось і залишки дірявого Певео падають. Орієнтовно десь в центрі, – йдеться в одному із повідомлень.

Також повідомлялося, що після вибухів включилася сирена.

В українських пабліках повідомляють про приліт далекобійних ракет Storm Shadow по базах РФ. Пізніше російські телеграм-канали повідомили, що «ППО РФ збила всі ракети, якими українські війська вранці атакували Мелітополь». Водночас офіційної інформації поки не було.

Нагадаємо, 27 червня в окупованому Криму знову відбулася «диверсія» на залізниці. Цього разу пошкоджено залізничну колію в Кіровському районі. За підрахунками ЗМІ, з початку року на території Росії та в окупованому Криму відбулося щонайменше 57 спроб диверсій на залізничних коліях, об’єктах міністерства оборони та енергетики.