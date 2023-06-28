Щоб приховати реальну кількість жертв підриву Каховської ГЕС росіяни почали ховати загиблих в братських могилах.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Через спалах вірусних хвороб росіяни були вимушені розпочати заходи зі стабілізації санітарно-епідеміологічної ситуації на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, які постраждали від підриву Каховської ГЕС.

«Загарбники задіяли працівників комунальних служб для розбирання завалів та збору загиблих внаслідок повені. В результаті пошуково-відновлювальних робіт лише 24-25 червня цього року було знайдено понад 60 тіл. Щоб приховати реальну кількість жертв, командуванням російських окупаційних військ було прийнято рішення про поховання загиблих у братських могилах без забору зразків ДНК та встановлення будь-яких позначок на місці поховання», — зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, через підрив росіянами дамби Каховської ГЕС в тимчасово окупованих Олешках, що на лівобережжі Херсонщини, могло загинути щонайменше 500 людей.