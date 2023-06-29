Росіяни в тимчасово окупованій Голій Пристані Херсонської області, облаштували склади зберігання награбованого майна.

Про це повідомив речник оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.

За його даними, окупанти звозять на склади крадене в українців майно. Там же вони облаштували пункти розбирання викрадених автомобілів на запчастини для подальшої їх реалізації на території РФ.

Нагадаємо, щоб приховати реальну кількість жертв підриву Каховської ГЕС росіяни почали ховати загиблих в братських могилах.