Військові 10-ї окремої гірської штурмової бригади «Едельвейс», 28 червня знищили російський винищувач Су-25.

Відео роботи бійців та влучання продемонструвала пресслужба бригади.

— Сьогодні бійці зенітно-ракетного артилерійського дивізіону 10-ї ОГШБр «Едельвейс» за допомогою ПЗРК-Ігла збили російський винищувач Су-25, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російська армія за останню добу втратила ще 930 військових, 13 бойових броньованих машин, 6 артилерійських систем, РСЗВ, засіб ППО, 7 безпілотників, 2 одиниці автомобільної техніки.

За минулий тиждень, 19-25 червня, українські військовослужбовці збільшили площу звільнених територій на 17 квадратних кілометрів. А загалом із початку контрнаступу звільнена площа на Півдні становить 130 кв. км.