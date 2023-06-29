За минулу добу, 28 червня, війська РФ здійснили 64 обстріли Херсонської області, випустивши 342 снаряди з мінометів, артилерії, танків, РСЗВ «Град», а також із застосуванням безпілотників.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
«По місту Херсон ворог випустив 12 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів», — додав він.
Глава ОВА зазначив, що в результаті російських ударів троє людей отримали поранення.
Нагадаємо, російські окупанти впродовж вчорашнього дня, 28 червня, завдали близько семи ударів по території Миколаївської області.
За минулу добу, 28 червня, війська РФ здійснили 64 обстріли Херсонської області, випустивши 342 снаряди з мінометів, артилерії, танків, РСЗВ «Град», а також із застосуванням безпілотників.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
«По місту Херсон ворог випустив 12 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів», — додав він.
Глава ОВА зазначив, що в результаті російських ударів троє людей отримали поранення.
Нагадаємо, російські окупанти впродовж вчорашнього дня, 28 червня, завдали близько семи ударів по території Миколаївської області.