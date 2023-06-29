Тіла загиблих підлітків Тиграна Оганнісяна та Микити Ханганова, яких росіяни вбили у тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області, досі не повернули їхнім батькам. На 29 червня вже було заплановане прощання.

Про це пише «Суспільне» з посиланням на маму Тиграна Оганнісяна та очільницю Бердянської міської військової адміністрації Вікторію Галіціну.

Поховання не відбулося. Що буде далі — наразі невідомо, — зазначила Вікторія Галіціна.

Перед цим Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звертався до російської колеги Тетяни Москалькової з проханням посприяти поверненню тіл убитих Оганнісяна та Ханганова на вільну територію України.

Окрім російської сторони, я звернувся до міжнародних організацій, щоб вони, по-перше, зафіксували цей злочин, по-друге, щоб ці позасудові страти були висвітлені у їхніх звітах, і по-третє, щоб вони через свої канали комунікацій зробили все, щоб повернути тіла родичам», — казав він.

Прощання з підлітками було заплановане на 29 червня у храмі святителя Миколая Української православної церкви московського патріархату — це єдина православна юрисдикція, яка може діяти в Бердянську.

Нагадаємо, про вбивство підлітків стало відомо 25 червня.

Так, обставини загибелі Тиграна Оганнісяна та Микити Ханганова, у тимчасово окупованому Бердянську досі незрозумілі. Відомо, що вбивству підлітків передувало піврічне переслідування. Зокрема, Тиграна викрали та якийсь час утримували в місцевій поліції, де катували. Обидва підлітки зазнавали тиску з боку окупаційної влади.