29 червня у Баштанському районі Миколаївської області водій автомобіля ВАЗ не впорався із керуванням, здійснив виїзд за межі проїзної частини, де зіткнувся із деревом.

Про це повідомила Поліція Миколаївської області.

За даними кримінального провадження, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій загинув на місці.

40-річний пасажир отримав тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статтею 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого».

Повідомляється, наразі поліцейські встановлюють усі обставини та причини смертельної автопригоди.

Нагадаємо, у Миколаєві водій не впоравшись з керуванням збив дорожній знак.