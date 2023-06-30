Протягом минулої доби, 29 червня, російські окупанти здійснили 72 обстріли Херсонської області. Ворог випустив 434 снаряди з мінометів, артилерії, танків, «‎Градів»‎ та БПЛА.

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, по місту Херсон ворог випустив 8 снарядів.

— Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, пункт видачі гуманітарної допомоги, медичний та освітній заклад у Херсоні, – йдеться у повідомленні.

Через російську агресію троє людей загинули, четверо – дістали поранення.

Нагадаємо, вночі, 30 червня, силами ППО над Миколаєвом було збито БпЛА типу «Shahed-136». Внаслідок падіння уламків у Миколаєві зайнявся дах житлового будинку та відкрита місцевість площею 20 квадратних метрів.