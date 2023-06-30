Вночі, 30 червня, силами ППО над Миколаєвом було збито БпЛА типу «Shahed-136».
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
За його словами, внаслідок падіння уламків у Миколаєві зайнявся дах житлового будинку та відкрита місцевість площею 20 квадратних метрів.
Віталій Кім наголосив, що жертв та постраждалих після ворожої атаки в місті немає.
Нагадаємо, 28 червня ворог близько 7 разів обстріляв Миколаївщину. Вчергове обстрілював Очаківську та Куцурубську громади.
Вночі, 30 червня, силами ППО над Миколаєвом було збито БпЛА типу «Shahed-136».
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
За його словами, внаслідок падіння уламків у Миколаєві зайнявся дах житлового будинку та відкрита місцевість площею 20 квадратних метрів.
Віталій Кім наголосив, що жертв та постраждалих після ворожої атаки в місті немає.
Нагадаємо, 28 червня ворог близько 7 разів обстріляв Миколаївщину. Вчергове обстрілював Очаківську та Куцурубську громади.