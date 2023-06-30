Чинний народний депутат пропонував «відмазати» іноземця від екстрадиції за винагороду в 50 тисяч доларів.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

За даними слідства, парламентар обіцяв використати власні зв’язки у суді, щоб там скасували рішення Державної міграційної служби України про відмову у наданні іноземцю статусу біженця. СБУ не повідомляє прізвища нардепа, але, за даними ЗМІ, йдеться про Сергія Алєксєєва «Євросолідарність».

Співробітники СБУ задокументували факт отримання нардепом 20 тис. дол США – першої частини грошової винагороди, і викрили його на одержані другого «траншу» у розмірі 30 тис. дол США.

Генеральний прокурор Андрій Костін, який за законом має особисто підписувати оголошення підозр народним депутатам, додав, що гроші депутат вимагав у громадянина Німеччини.

— Кричущий факт, що цей нардеп — ще й голова підкомітету з питань діяльності органів правопорядку Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності. Тобто мав би працювати заради дотримання Закону, — наголосив генпрокурор.

На підставі зібраних доказів генеральний прокурор санкціонував оголошення парламентарю про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах).

Служба безпеки також оприлюднила аудіо перехоплених розмов підозрюваного із іноземцем. Депутат обіцяв, що рішення (очевидно, про екстрадицію), має скасувати суд першої інстанції. Він також підтвердив, що перші 20 000 хабаря йому вже принесли.

У пресслужбі політсили заявили, що розцінюють нічні обшуки у народного депутата Алєксєєва як «продовження провокацій і тиску» на представників «Євросолідарності». У повідомленні додали, що під час обшуку було вилучено закордонні паспорти, телефони, гроші. «ЄС» заявила, що це «продовження політичних провокацій, спрямованих на дискредитацію політичної сили і залякування її представників та перешкоджання діяльності народного депутата».

Сергій Алєксєєв був обраний народним депутатом двічі. У 2019 році від партії «Європейська солідарність» (№20 у списку, член партії). Голова підкомітету з питань діяльності органів правопорядку Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності. Заступник члена Постійної делегації у Парламентській асамблеї ОБСЄ.

У 2014 був народним депутатом від БПП (№55) у списку. Був заступником голови Комітету з питань правової політики і правосуддя.

За даними Руху ЧЕСНО, до того вів юридичну діяльність, а в 2005 – був радником з юридичних питань тодішнього міністра палива та енергетики Івана Плачкова. Також був помічником на громадських засадах нардепки 5-го скликання ексрегіоналки Людмили Кириченко.

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала помічника чинного народного депутата, який хотів стати гауляйтером РФ у випадку окупації Черкаської області.

Також повідомлялрся, що НАБУ провело обшуки та затримало заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського.