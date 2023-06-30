Через теракт на Каховській ГЕС загинули червонокнижні види фауни, у Чорне море разом з величезною кількістю прісної води винесло чимало трупів тварин і тисячі тонн мертвої риби.

Про це «Вечірньому Києву» розповів директор Інституту гідробіології національної академії наук України Сергія Афанасьєв.

Як повідомляється, після теракту на Каховській ГЕС у Національній академії наук України створили робочу групу, яка, зокрема, зайнялася прогнозами наслідків катастрофи, до неї увійшов Інститут гідробіології.

«В пониззі Дніпра та у Дніпро-Бузькому лимані мешкало понад 70 видів риб, з них 18 червонокнижних. Як мінімум один вид риб уже зник з лиця Землі, це морський судак або буговець, який мешкав у Дніпровсько-Бузькому лимані. Довгий час він вважався вимерлим, але у 2016 році ми з’ясували, що він живий», — розповів Сергій Афанасьєв.

Він додав, що прісноводне цунамі призвело до повного зникнення всієї популяції червонокнижного морського судака. Крім того, серйозно постраждали осетрові, які під час нерестової міграції як раз підійшли до дамби та були зметені гідроударом.

«Загалом ми порахували, що від Херсону до Дніпро-Бузького лиману від гідроудару загинуло близько восьми тисяч тонн товарної риби. Молодь загинула вся. На півдні України ми втратили весь цьогорічний нерест», — розказав Сергій Афанасьєв.

Нагадаємо, популяція диких тварин на Землі протягом останніх 50 років скоротилася на 69 відсотків.