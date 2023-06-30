В окупованому Бердянську сьогодні вранці, 30 червня, пролунало 11 вибухів. У районі аеропорту пожежа.

Про це повідомляє законна військова адміністрація міста.

— 11 вибухів пролунало у Бердянську. У районі аеропорту горить та детонує. У цьому напрямі поїхали автівки швидкої допомоги. Чекаємо на офіційну інформацію від Генштабу ЗСУ, – йдеться у повідомленні.

Окупанти визнали, що в місті неспокійно. Володимир Рогов заявив, що «ЗСУ вранці завдали удару по Бердянську, попередньо, з використанням ракет Storm Shadow».

Нагадаємо, уночі на 30 червня російське військо атакувало Україну з південно-східного напрямку, запустивши 13 «шахедів» та 4 ракети С-300. Натомість силам та засобам протиповітряної оборони Повітряних сил та ППО інших складових Сил оборони України вдалося знищити 10 із 13 ударних дронів.