Суд підтримав обвинувачення Баштанської окружної прокуратури й виніс вирок 41-річному чоловіку за фактом зґвалтування 15-річної дівчини.

Про це повідомила Миколаївська обласна прокуратура.

Повідомляється, що ювенальним прокурором у суді доведено, що у липні 2022 року чоловік у своєму будинку із застосуванням фізичної сили зґвалтував дівчину.

За даними слідства, 29 червня 2023 року Новобузький районний суд виніс чоловіку вирок до восьми років позбавлення волі за фактом зґвалтування неповнолітньої дівчини (частина 3 статті 152 кримінального кодексу України).

Рішення суду не набрало законної сили, оскільки триває строк апеляційного оскарження, наразі засуджений перебуває під вартою.

Нагадаємо, у Білій Церкві на Київщині поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні та катуванні незнайомої жінки.