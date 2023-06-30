На Херсонщині 14 громад потраплять в 100-кілометрову зону ураження у випадку аварії на запорізькій АЕС.

Про це на пресконференції розповів очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

З його слів, з них 7 громад тимчасово окупованої лівобережної Херсонщини. В загальному в зону ураження у випадку надзвичайної ситуації потраплять 163 населених пунктів області.

— Загалом небезпека розподіляється на три зони — 30 кілометрів, 50 і 100. В 30 кілометрів від ЗАЕС у нас підпадає два населених пункти лівобережжя у Верхньорогачицькій територіальній громаді. Потім в 50-кілометрову зону 23 населених пункти та 100-кілометрову зону 138 населених пунктів, - сказав Олександр Прокудін.

Нагадаємо, у місті Запоріжжі та Запорізькому районі 29 червня розпочалися спеціальні навчання на випадок надзвичайної ситуації на Запорізькій АЕС.

Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти можуть роздумувати над вчиненням терористичного акту з викидом радіації на Запорізькій АЕС.

Як діяти в разі вибуху на ЗАЕС, читайте в статті.