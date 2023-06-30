У Кишинівському аеропорту в Молдові в п’ятницю, 30 червня, один із пасажирів відкрив стрілянину. Ним виявився громадянин Таджикистану, якому відмовили у в’їзді.

Про це повідомляє NewsMaker.

Після відмови чоловіка було конвойовано до «стерильної» зони, де він мав би очікувати на рейс у зворотному напрямку. В цей момент він відібрав зброю прикордонника і смертельно поранив двох осіб.

Нападника вдалось знешкодити силами батальйону спеціального призначення.

У зв’язку зі стрільбою усі рейси було затримано, а пасажирів терміново евакуйовано з аеропорту.

«Уже вжито всіх заходів для нормалізації ситуації. Правоохоронні органи продовжать забезпечувати безпеку та громадський порядок в аеропорту», — сказано у повідомленні.

Пізніше у поліції підтвердили наявність двох жертв у Кишинівському аеропорту. Ними виявилися прикордонник і співробітник служби безпеки аеропорту.

Ще одна людина — пасажир — дістала травми. Його госпіталізовано.

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що нападник — 43-річний громадянин Таджикистану, якому заборонили в’їзд до Молдови з міркувань безпеки.

Нагадаємо, навесні у Миколалаєві поліцейські затримали чоловіка за стрілянину у житловому кварталі. Пострілами зловмисник хотів налякати дітей, які нібито жбурляли каміння у вікна його квартири.