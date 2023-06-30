У міжнародному аеропорту Сан-Антоніо в Техасі, що у США, загинув працівник аеропорту, якого затягнуло у двигун реактивного літака.

Про це повідомив nypost.com.

Повідомляється, що трагедія сталась у п'ятницю ввечері. На місце події оперативно прибули медики, проте потерпілого врятувати не вдалось. Рейс авіакомпанії Delta прибув з Лос-Анджелеса і на момент інциденту працював лише один двигун.

«Рейс авіакомпанії Delta вирулював до виходу на посадку з одним працюючим двигуном, і о 22:25 працівника затягнуло в цей двигун», — йдеться у повідомленні.

Загиблий чоловік працював у Unifi Aviation, компанії, яка наймає працівників для таких авіакомпаній, як Delta, що забезпечують наземне обслуговування.

Компанія заявила, що первинне розслідування не змогло пов'язати смерть з жодною з процедур операційної безпеки, що діють у компанії.

«Ми розбиті горем і сумуємо через загибель члена авіаційної родини в Сан-Антоніо», — йдеться в заяві Delta Airlines.

Нагадаємо, під час виконання бойового завдання у Краматорському районі Донецької області загинув пілот Данило Мурашко, який служив у військовій частині Миколаєва.