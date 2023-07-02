Внаслідок ворожого обстрілу у Херсонській області поранення отримала 13-річна дитина.
Про це в ефірі телемарафону повідомив керівник пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.
Він вказав, що «ніч була гучна». Зокрема, російська армія обстріляла село Милове Бериславського району.
Під обстріл потрапила 13-річна дитина, вона отримала поранення.
Її госпіталізували, загрози життю немає, додав Олександр Толоконніков.
Нагадаємо, впродовж 30 червня російські окупанти чотири рази обстрілювали територію Миколаївської області.
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Внаслідок ворожого обстрілу у Херсонській області поранення отримала 13-річна дитина.
Про це в ефірі телемарафону повідомив керівник пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.
Він вказав, що «ніч була гучна». Зокрема, російська армія обстріляла село Милове Бериславського району.
Під обстріл потрапила 13-річна дитина, вона отримала поранення.
Її госпіталізували, загрози життю немає, додав Олександр Толоконніков.
Нагадаємо, впродовж 30 червня російські окупанти чотири рази обстрілювали територію Миколаївської області.