Внаслідок ворожого обстрілу у Херсонській області поранення отримала 13-річна дитина.

Про це в ефірі телемарафону повідомив керівник пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.

Він вказав, що «ніч була гучна». Зокрема, російська армія обстріляла село Милове Бериславського району.

Під обстріл потрапила 13-річна дитина, вона отримала поранення.

Її госпіталізували, загрози життю немає, додав Олександр Толоконніков.

Нагадаємо, впродовж 30 червня російські окупанти чотири рази обстрілювали територію Миколаївської області.