В системах централізованого водопостачання міст Миколаїв та Снігурівка вода, яка надходить до міських водопровідних систем, не придатна для питних потреб, приготування їжі, миття посуду, овочів, фруктів, гігієнічних процедур. Проте, вода, що постачається, може використовуватися для господарсько-побутових потреб.

Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Як інформують працівники медзакладу, наразі встановлений контроль над джерелами водопостачання у населених пунктах області, що зазнали підтоплення.

За результатами проведених лабораторних досліджень, в деяких пунктах розливу доочищеної води в Миколаєві визначені незначні відхилення за санітарно-хімічним показником (водневий показник), який не впливатиме суттєво на стан здоров’я населення.

Крім того, в декількох пунктах розливу води визначено її погіршення за мікробіологічними показниками. За рекомендаціями такі пункти закриті для вжиття заходів щодо приведення якості води до відповідних нормативів.

Жителям міста радять вживати кип’ячену воду та бутельовану воду промислового виробництва.

Нагадаємо, міська рада Миколаєва виділила 37 мільйонів гривень на «Доступну воду», але без вимог ДСТУ щодо її якості.

Раніше, у Снігурівці відновлять водопостачання: в кранах з'явиться технічна вода.