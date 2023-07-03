Українська письменниця Вікторія Амеліна померла у віці 37 років після того, як була важко поранена під час ракетного удару по Краматорську 27 червня.

Про це повідомляє український ПЕН-клуб.

27 червня Вікторія Амеліна, українська письменниця, членкиня Українського ПЕН та документаторка воєнних злочинів в організації Truth Hounds, перебувала у Краматорську разом із делегацією колумбійських журналістів та письменників. Коли вони вечеряли в ресторані Ria Lounge у центрі міста, російські окупанти завдали ракетного удару по цій будівлі, внаслідок чого Вікторія отримала тяжкі поранення. Лікарі та парамедики у Краматорську та Дніпрі робили все можливе, щоб урятувати її життя, але, на жаль, поранення було смертельним. В останні дні життя Вікторії поруч із нею були її рідні та друзі.

Вікторія Амеліна писала книги для дітей та дорослих, її дебютний роман «Синдром листопада, або Homo Compatiens» вийшов у 2014 році. Твори письменниці входили в шорт-листи національних літературних премій і були перекладені польською, чеською, німецькою, голландською, англійською, іспанською мовами.

З 2022 року Вікторія Амеліна працювала у правозахисній організації Truth Hounds, де документувала військові злочини російських військ на деокупованих територіях на сході, півдні та півночі України. Зокрема у Капитолівці на Ізюмщині, де знайшла щоденник убитого росіянами письменника Володимира Вакуленка.

У цей же час Вікторія розпочала роботу над своєю першою нон-фікшн книжкою англійською мовою War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War, який незабаром має вийти друком за кордоном. У цій книжці Вікторія розповідає про українських жінок, котрі документують воєнні злочини, та їхнє життя під час війни. Також письменниця займалася активною адвокаційною роботою: зверталася до урядів інших країн про надання зброї Україні, а також вимагала справедливості й створення спеціального міжнародного трибуналу для всіх винуватців російських воєнних злочинів проти України, говорила про спільну антиколоніальну боротьбу українців та інших народів світу.