Українська письменниця Вікторія Амеліна померла у віці 37 років після того, як була важко поранена під час ракетного удару по Краматорську 27 червня.
Про це повідомляє український ПЕН-клуб.
27 червня Вікторія Амеліна, українська письменниця, членкиня Українського ПЕН та документаторка воєнних злочинів в організації Truth Hounds, перебувала у Краматорську разом із делегацією колумбійських журналістів та письменників. Коли вони вечеряли в ресторані Ria Lounge у центрі міста, російські окупанти завдали ракетного удару по цій будівлі, внаслідок чого Вікторія отримала тяжкі поранення. Лікарі та парамедики у Краматорську та Дніпрі робили все можливе, щоб урятувати її життя, але, на жаль, поранення було смертельним. В останні дні життя Вікторії поруч із нею були її рідні та друзі.
Вікторія Амеліна писала книги для дітей та дорослих, її дебютний роман «Синдром листопада, або Homo Compatiens» вийшов у 2014 році. Твори письменниці входили в шорт-листи національних літературних премій і були перекладені польською, чеською, німецькою, голландською, англійською, іспанською мовами.
З 2022 року Вікторія Амеліна працювала у правозахисній організації Truth Hounds, де документувала військові злочини російських військ на деокупованих територіях на сході, півдні та півночі України. Зокрема у Капитолівці на Ізюмщині, де знайшла щоденник убитого росіянами письменника Володимира Вакуленка.
У цей же час Вікторія розпочала роботу над своєю першою нон-фікшн книжкою англійською мовою War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War, який незабаром має вийти друком за кордоном. У цій книжці Вікторія розповідає про українських жінок, котрі документують воєнні злочини, та їхнє життя під час війни. Також письменниця займалася активною адвокаційною роботою: зверталася до урядів інших країн про надання зброї Україні, а також вимагала справедливості й створення спеціального міжнародного трибуналу для всіх винуватців російських воєнних злочинів проти України, говорила про спільну антиколоніальну боротьбу українців та інших народів світу.
Зазначимо, що саме Truth Hounds розслідував, хто саме наносив удари по Миколаєву. Зокрема, по готелю Інгул та будівлі Миколаївської облради.
Нагадаємо, ввечері 27 червня російська армія завдала по Краматорську два ракетні удари. Одна ракета влучила у кафе, де були відвідувачі, будівля зруйнована. Вікторія стала 13-ю жертвою удару. Друга ракета влучила у приватний сектор селища Біленьке.
Контррозвідка СБУ затримала агента спецслужб РФ, який скоригував російський ракетний удар по кафе у центрі Краматорська 27 червня. Ним виявився місцевий мешканець, працівник місцевого газотранспортного підприємства.
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Українська письменниця Вікторія Амеліна померла у віці 37 років після того, як була важко поранена під час ракетного удару по Краматорську 27 червня.
Про це повідомляє український ПЕН-клуб.
27 червня Вікторія Амеліна, українська письменниця, членкиня Українського ПЕН та документаторка воєнних злочинів в організації Truth Hounds, перебувала у Краматорську разом із делегацією колумбійських журналістів та письменників. Коли вони вечеряли в ресторані Ria Lounge у центрі міста, російські окупанти завдали ракетного удару по цій будівлі, внаслідок чого Вікторія отримала тяжкі поранення. Лікарі та парамедики у Краматорську та Дніпрі робили все можливе, щоб урятувати її життя, але, на жаль, поранення було смертельним. В останні дні життя Вікторії поруч із нею були її рідні та друзі.
Вікторія Амеліна писала книги для дітей та дорослих, її дебютний роман «Синдром листопада, або Homo Compatiens» вийшов у 2014 році. Твори письменниці входили в шорт-листи національних літературних премій і були перекладені польською, чеською, німецькою, голландською, англійською, іспанською мовами.
З 2022 року Вікторія Амеліна працювала у правозахисній організації Truth Hounds, де документувала військові злочини російських військ на деокупованих територіях на сході, півдні та півночі України. Зокрема у Капитолівці на Ізюмщині, де знайшла щоденник убитого росіянами письменника Володимира Вакуленка.
У цей же час Вікторія розпочала роботу над своєю першою нон-фікшн книжкою англійською мовою War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War, який незабаром має вийти друком за кордоном. У цій книжці Вікторія розповідає про українських жінок, котрі документують воєнні злочини, та їхнє життя під час війни. Також письменниця займалася активною адвокаційною роботою: зверталася до урядів інших країн про надання зброї Україні, а також вимагала справедливості й створення спеціального міжнародного трибуналу для всіх винуватців російських воєнних злочинів проти України, говорила про спільну антиколоніальну боротьбу українців та інших народів світу.
Зазначимо, що саме Truth Hounds розслідував, хто саме наносив удари по Миколаєву. Зокрема, по готелю Інгул та будівлі Миколаївської облради.
Нагадаємо, ввечері 27 червня російська армія завдала по Краматорську два ракетні удари. Одна ракета влучила у кафе, де були відвідувачі, будівля зруйнована. Вікторія стала 13-ю жертвою удару. Друга ракета влучила у приватний сектор селища Біленьке.
Контррозвідка СБУ затримала агента спецслужб РФ, який скоригував російський ракетний удар по кафе у центрі Краматорська 27 червня. Ним виявився місцевий мешканець, працівник місцевого газотранспортного підприємства.