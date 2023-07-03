В період з 26 червня по 2 липня в медичних закладах Миколаївської області народилось 79 дітей.

Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.

— Серед немовлят, які побачили світ минулого тижня, 37 дівчаток та 42 хлопчики. З найменшою вагою 1150 р. народилася дитина в КНП Миколаївської міської ради «Пологовий будинок № 1», — йдеться у повідомлені.

Дані щотижня актуалізуються та оновлюються.

Раніше повідомлялось, що Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій вдалося повернути 373 дитини, незаконно вивезені на територію Росії