Одним з об’єктів атаки безпілотників у Сумах 3 червня була будівля СБУ.

Про це у вечірньому зверненні сказав президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що, на жаль, наша держава поки не має достатньої кількості якісних систем ППО, щоб захистити всю територію та збивати всі ворожі цілі.

Він зазначив, що, на жаль, наша держава поки не має достатньої кількості якісних систем ППО, щоб захистити всю територію та збивати всі ворожі цілі.

Крім будівлі СБУ під обстрілами опинилися житлові будинки.

— Внаслідок цих ударів є поранені, є загиблі… Мої співчуття! Ми зробимо все можливе й неможливе, щоб наша ППО стала найсильнішою. Сьогодні мені доповідав генерал Олещук, командувач Повітряних сил, щодо наших дій на посилення ППО. Щоб український повітряний щит зміг закрити від російського терору всю нашу територію, а в перспективі – стати основою для європейського повітряного щита. Це абсолютно потрібно й абсолютно можливо, - зазначив Володимир Зеленський.

Відомо також, що у Сумах оголошено день жалоби 4 липня за загиблими внаслідок атаки РФ.

Нагадаємо, сьогодні під час повітряної тривоги у Сумах пролунали вибухи. Мер міста Олександр Лисенко повідомив, що спрацювала ППО. Раніше повідомлялося, що через атаку російських окупантів на Суми за допомогою безпілотників 3 липня загинула одна людина.