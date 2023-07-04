У понеділок, 3 липня, ворог вкотре обстріляв Херсонську область з мінометів, артилерії, «Градів», авіації та БПЛА.

Про це пише очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Загалом російська армія випустила по області 402 снаряди та здійснила 68 обстрілів. На сам Херсон ворог витратив 35 боєприпасів.

— Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, - пише начальник ХОВА.

Так, внаслідок російської агресії, за добу в Херсонській області поранення отримали 6 мирних жителів.

Нагадаємо, 2 липня внаслідок ворожого обстрілу у Херсонській області поранення отримала 13-річна дитина.

Та днем раніше, 1 липня, на окупованій частині Херсонської області близько 10 росіян підірвалися на мінах, які встановили окупанти попередньої ротації.