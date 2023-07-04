За останню добу, з 3 по 4 липня, російська армія понад 4 рази била по Миколаївській області. Під ворожі обстріли потрапили Очаківська та Куцурубська громади.

Про це повідомив у ранковому зведенні очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Так, за його даними 3 липня ворог бив по території Миколаївщини понад три рази. Є руйнування сільськогосподарської техніки.

— Вчора, 3 липня, о 16:25 фіксувалися ворожі артилерійські обстріли між населеними пунктами Очаківської та Куцурубської громад. Постраждалих та руйнувань немає. Також вчора, о 17:45 ворог здійснив артилерійський обстріл населеного пункту Куцурубської громади. Внаслідок чого пошкоджено дві одиниці сільгосптехніки. Постраждалих немає. В цей же час зафіксовано ворожі обстріли по береговій лінії Очаківської громади. Постраждалих немає, - йдеться в повідомленні.

Ранком, 4 липня, росіяни знову завдали артилерійського удару по акваторії Очаківської громади. Обійшлося без жертв і пошкоджень.

Нагадаємо, вночі, 3 липня, на Миколаївщині сили та засоби протиповітряної оборони знищили два ударні БпЛА «Shahed-136/131», а протягом дня 2 липня — один ударний БпЛА «Ланцет».