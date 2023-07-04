За останню добу, з 3 по 4 липня, російська армія понад 4 рази била по Миколаївській області. Під ворожі обстріли потрапили Очаківська та Куцурубська громади.
Про це повідомив у ранковому зведенні очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Так, за його даними 3 липня ворог бив по території Миколаївщини понад три рази. Є руйнування сільськогосподарської техніки.
— Вчора, 3 липня, о 16:25 фіксувалися ворожі артилерійські обстріли між населеними пунктами Очаківської та Куцурубської громад. Постраждалих та руйнувань немає. Також вчора, о 17:45 ворог здійснив артилерійський обстріл населеного пункту Куцурубської громади. Внаслідок чого пошкоджено дві одиниці сільгосптехніки. Постраждалих немає. В цей же час зафіксовано ворожі обстріли по береговій лінії Очаківської громади. Постраждалих немає, - йдеться в повідомленні.
Ранком, 4 липня, росіяни знову завдали артилерійського удару по акваторії Очаківської громади. Обійшлося без жертв і пошкоджень.
Нагадаємо, вночі, 3 липня, на Миколаївщині сили та засоби протиповітряної оборони знищили два ударні БпЛА «Shahed-136/131», а протягом дня 2 липня — один ударний БпЛА «Ланцет».
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За останню добу, з 3 по 4 липня, російська армія понад 4 рази била по Миколаївській області. Під ворожі обстріли потрапили Очаківська та Куцурубська громади.
Про це повідомив у ранковому зведенні очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Так, за його даними 3 липня ворог бив по території Миколаївщини понад три рази. Є руйнування сільськогосподарської техніки.
— Вчора, 3 липня, о 16:25 фіксувалися ворожі артилерійські обстріли між населеними пунктами Очаківської та Куцурубської громад. Постраждалих та руйнувань немає. Також вчора, о 17:45 ворог здійснив артилерійський обстріл населеного пункту Куцурубської громади. Внаслідок чого пошкоджено дві одиниці сільгосптехніки. Постраждалих немає. В цей же час зафіксовано ворожі обстріли по береговій лінії Очаківської громади. Постраждалих немає, - йдеться в повідомленні.
Ранком, 4 липня, росіяни знову завдали артилерійського удару по акваторії Очаківської громади. Обійшлося без жертв і пошкоджень.
Нагадаємо, вночі, 3 липня, на Миколаївщині сили та засоби протиповітряної оборони знищили два ударні БпЛА «Shahed-136/131», а протягом дня 2 липня — один ударний БпЛА «Ланцет».