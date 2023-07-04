У Московській області, 4 липня пролунало кілька вибухів. За інформацією російських ЗМІ, було збито декілька безпілотників.

Про це повідомляє ТАСС.

Стало відомо, що була атакована адміністративна будівля на території військової частини у підмосковній Кубинці. Внаслідок вибуху жертв та постраждалих немає.

Крім того, атака безпілотників торкнулася роботи аеропорту «Внуково» – там тимчасово діють обмеження на прийняття та відправлення літаків.

– За попередніми даними, три безпілотники в різний час прямували у бік Москви. Засобами РЕБ два з них ліквідовані у Новій Москві, один – у Калузької області, – повідомляє ТАРС із посиланням на екстрені служби.

Нагадаємо, наразі Москва практично ізольована російськими правоохоронцями й військовими підрозділами. В столицю Росії стягують всю військову техніку, яка досі залишалась в резерві та прикордонних регіонах.