У районі Бахмута бійці Сил спеціальних операцій виявили три реактивні системи залпового вогню «Град», які ліквідувала українська артилерія.
Про це повідомляє пресслужба ССО.
За словами військових, оператори одного з підрозділів спецпризначення під час спеціальної розвідки виявили три установки РСЗВ «Град» у тилу окупантів.
Координати оперативно передали іншим підрозділам Сил оборони.
Вся техніка та особовий склад були знищені артилерією ЗСУ.
Нагадаємо, за добу в Україні було ліквідовано ще 770 окупантів.
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У районі Бахмута бійці Сил спеціальних операцій виявили три реактивні системи залпового вогню «Град», які ліквідувала українська артилерія.
Про це повідомляє пресслужба ССО.
За словами військових, оператори одного з підрозділів спецпризначення під час спеціальної розвідки виявили три установки РСЗВ «Град» у тилу окупантів.
Координати оперативно передали іншим підрозділам Сил оборони.
Вся техніка та особовий склад були знищені артилерією ЗСУ.
Нагадаємо, за добу в Україні було ліквідовано ще 770 окупантів.