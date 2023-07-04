У районі Бахмута бійці Сил спеціальних операцій виявили три реактивні системи залпового вогню «Град», які ліквідувала українська артилерія.

Про це повідомляє пресслужба ССО.

За словами військових, оператори одного з підрозділів спецпризначення під час спеціальної розвідки виявили три установки РСЗВ «Град» у тилу окупантів.

Координати оперативно передали іншим підрозділам Сил оборони.

Вся техніка та особовий склад були знищені артилерією ЗСУ.

Нагадаємо, за добу в Україні було ліквідовано ще 770 окупантів.