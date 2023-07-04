Кількість жертв атаки ворожих дронів на Суми, здійсненої в понеділок, 3 липня, зросла до трьох людей.

Про це повідомив міський голова Сум Олександр Лисенко.

За словами Лисенка, в Сумах «Троє загиблих. 21 поранений. Четверо залишаються в лікарнях унаслідок вчорашньої атаки ворога».

4 липня у місті оголошено день жалоби.

Нагадаємо, що російські військові зранку 3 липня атакували Суми. Унаслідок атаки безпілотника було сильно пошкоджено житловий будинок, жахливий момент влучання потрапив на кадри відео.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія іранським дроном атакувала будівлю Служби безпеки України у місті Суми.