Російські війська вранці 4 липня здійснили артилерійський обстріл Херсона. В результаті загинули двоє людей.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Внаслідок удару пошкоджено житлові будинки.

— За даними слідства, 4 липня 2023 року близько 6:00 ранку збройні сили РФ здійснили артобстріл міста Херсон. Двоє городян – чоловік та жінка отримали травми несумісні із життям. Дані про постраждалих уточнюються, - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що вже розпочато досудове розслідування щодо кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Нагадаємо, у понеділок, 3 липня, ворог вкотре обстріляв Херсонську область з мінометів, артилерії, «Градів», авіації та БПЛА. Внаслідок російської агресії, за добу в Херсонській області поранення отримали 6 мирних жителів.