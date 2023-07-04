Бійці 125-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України виявили та знищили камеру спостереження окупантів.
Про це повідомляє 125 окрема бригада територіальної оборони Збройних сил України.
— Бійці бригади на одному з гарячих напрямків виявили та знищили ворожу камеру спостереження. Продовжуємо звільняти рідну землю, – сказали захисники.
Раніше повідомлялося, українські військові знищили чотири роти російських окупантівта вразили 53 одиниці ворожої техніки на Таврійському напрямку.
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Бійці 125-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України виявили та знищили камеру спостереження окупантів.
Про це повідомляє 125 окрема бригада територіальної оборони Збройних сил України.
— Бійці бригади на одному з гарячих напрямків виявили та знищили ворожу камеру спостереження. Продовжуємо звільняти рідну землю, – сказали захисники.
Раніше повідомлялося, українські військові знищили чотири роти російських окупантівта вразили 53 одиниці ворожої техніки на Таврійському напрямку.