Бійці 125-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України виявили та знищили камеру спостереження окупантів.

Про це повідомляє 125 окрема бригада територіальної оборони Збройних сил України.

— Бійці бригади на одному з гарячих напрямків виявили та знищили ворожу камеру спостереження. Продовжуємо звільняти рідну землю, – сказали захисники.

Раніше повідомлялося, українські військові знищили чотири роти російських окупантівта вразили 53 одиниці ворожої техніки на Таврійському напрямку.