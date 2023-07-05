У тимчасово окупованих Скадовську та Генічеську Херсонської області різко зросла кількість випадків захворювань на гострі кишкові інфекції.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«За характером перебігу хвороба має ознаки холери. Окупаційна так звана влада не визнає збільшення кількості захворюваності, намагається приховати погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації в регіоні», — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Також повідомляється, що окупанти розпочали приховану вакцинацію від холери представників так званих адміністрацій та їхнього найближчого оточення.

Нагадаємо, розпочато дослідження проб ґрунту на затоплених унаслідок руйнування Каховської ГЕС територіях. Зокрема, у Херсонській та Миколаївській областях відібрано перші 23 проби ґрунту.