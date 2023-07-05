Жителі Малої Коренихи просять відкрити в мікрорайоні відділення «Укрпошти», яке зачинилося там 1 липня.

Про це редакції «НикВести» розповіла мешканка Малої Коренихи Катерина Осипова.

Вона поділилася, що в мікрорайоні працювало одне поштове відділення п'ять разів на тиждень. Там знаходилося два працівники — листоноша і начальник пошти в регіоні.

— Жителі села залишилася без пошти, ні посилки не надіслати, ні газеті прочитати. Підписка від пошти прийнята, а хто і як буде розносити газети невідомо... 20 червня приїхали працівники «Укрпошти» та повідомили, що листоношу скорочують. Всі обов'язки лягали одного працівника. Працівниця повинна була розносити весь товар, що приходить на пошту, пенсії, газети. Через те, робітниця була змушена написати заяву на звільнення, — сказала Катерина Осипова.

Через це з 1 липня пошту в Малій Коренисі закрили. Через це - жителі не можуть отримати пенсію та сплати комунальні платежі, каже жінка.Банкоматів в мікрорайоні також немає.

Для того, щоб зняти пенсію жителі вимушені їхати до Миколаєва на автобусі, що займає для них багато часу та коштів.

Місцеві жителі, 23 червня звернулися до директора «Укрпошти» з проханням не скорочувати працівників відділення «Укрпошти» у Малій Коренисі.

— Ваш лист прийнято, чекайте відповіді, — повідомили в листі.

Найближче відділення знаходиться в Радсаді. Однак, мешканці не можуть туди дібратися через відсутність транспорту.

— Село Радсад знаходиться за 5 кілометрів від Малої Коренихи. Єдиною проблемою є те, що в цьому напрямку не їздить транспорт. Потрібно тільки пішки добиратися, — розповідає Катерина Осипова.

Варто зазначити, Мала Корениха знаходиться за 35 кілометрів від Миколаєва і є віддаленою частиною Заводського району.

Раніше повідомлялося, в селі Радісний сад та в мікрорайоні Мала Корениха значно підвищився рівень води в річці.