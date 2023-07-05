3 липня правоохоронці зафіксували два випадки мешканців Миколаївщини, які стали жертвами шахраїв.

Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

У повідомленні йдеться, що 43-річна мешканка обласного центру звернулася до поліції із заявою про те, що її ошукали шахраї.

Вона розповіла, що невідома особа під приводом купівлі товару на одній із інтернет-платформ, відправила їй посилання, жінка перейшла за ним та втратила грошові кошти в сумі понад 38 тисяч гривень.

Зазначається, що того ж дня до відділення поліції надійшло повідомлення від 56–річного чоловіка про те, що він став жертвою шахрайських дій, через які втратив свої заощадження.

Як він пояснив, невідома особа в одній із соціальних мереж під приводом влаштування на роботу та надання послуг зі збору необхідних документів, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 103 тисячі гривень. Кошти чоловік перерахував самостійно.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальні провадження за частинами 1 та 3 статті 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство».

Стаття передбачає покарання у вигляді обмеження волі до трьох років.

Нагадаємо, на Миколаївщині шахраї обікрали чоловіка на 43 тисячі гривень.