Чоловік, який підірвав гранати у Шевченківському районному суді Києва, загинув. За попередньою інформацією, він себе підірвав.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Також сьогодні у Шевченківському суді пролунав ще один вибух. Зловмисник використав вибухівку перебуваючи у вбиральні, коли спробував втекти з-під варти.

Після повторного вибуху правопорушник загинув на місці події. За попередньою інформацією, підірвав себе.

Під час штурму приміщення були поранені двоє бійців КОРДу. Їхні життя врятували щити, з якими рухалися спецпризначенці

Як повідомлялося, вдень, 5 липня, у Шевченківському суді Києва пролунав вибух. Його міг організувати зловмисник, який у 2015 році кинув гранату у правоохоронців під будівлею Верховної ради. Тоді ним виявився Ігор Гуменюк, який був бійцем добровольчого батальйону «Січ».