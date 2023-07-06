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Протягом 5 липня та вночі 6 липня російські війська били з артилерії та мінометів по Очаківській і Куцурубській громадах Миколаївщині.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

5 липня о 09:30, 11:00, 13:18 фіксували ворожі артилерійські та о 16:35 й 20:41 мінометні обстріли акваторії Очаківської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Також вчора о 12:50 та 16:05 ворожих обстрілів зазнав населений пункт Куцурубської громади. Внаслідок чого виникла пожежа сухої трави. Займання було оперативно ліквідоване підрозділами ГУ ДСНС у Миколаївській області. Постраждалих немає.

Вчора, о 9:11, 16:08, 20:05 та сьогодні вночі, о 01:40 фіксувалися ворожі артилерійські обстріли міста Очаків. Постраждалих та руйнувань немає.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, протягом 5 липня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» було знищено 8 ворожих БпЛА.