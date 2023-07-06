В ніч на 6 липня російські війська завдали ракетного удару по Львову. Зокрема, поцілили «Калібром» у багатоквартирний будинок.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

Внаслідок російського ракетного обстрілу зруйновано 3 та 4 поверхи у двох під’їздах, є загиблі та поранені.

Станом на ранок загинуло чотири людини, ще 32 отримали поранення, в тому числі дитина. Під завалами можуть бути ще люди, триває пошуково-рятувальна операція.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що удар завдали близько 1-ї години ночі з акваторії Чорного моря. Із надводних носіїв та підводних човнів убло здійснено пуски крилатих ракет «Калібр». Було зафіксовано кілька груп ракет, які спершу прямували в північному напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра, а потім різко змінили курс на Захід.

В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил вдалось знищити сім із десяти крилатих ракет «Калібр».

Нагадаємо, протягом 5 липня та вночі 6 липня російські війська 11 разів били з артилерії та мінометів по Очаківській і Куцурубській громадах Миколаївщині.