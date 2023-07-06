Щонайменше дві людини загинули та ще 10 дістали поранення у результаті російських ударів по Херсонській області 5 липня.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Через російську агресію 2 людей загинули, ще 10 (з них — 1 дитина) дістали поранення», — зазначив він.

Загалом за минулу добу окупанти 84 рази били по Херсонщині, випустивши 430 снарядів з мінометів, артилерії, танків, «Градів», авіації та БПЛА.

По місту Херсон ворог випустив 38 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

Нагадаємо, в ніч на 6 липня російські війська завдали ракетного удару по Львову. Зокрема, поцілили «Калібром» у багатоквартирний будинок.

Також протягом 5 липня та вночі 6 липня російські війська 11 разів били з артилерії та мінометів по Очаківській і Куцурубській громадах Миколаївщині.