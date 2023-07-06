Сьогодні, 6 липня, комунальне підприємство «Миколаївводоканал» повідомило про припинення центрального водопостачання у частині Корабельного району міста через чергову аварію на водопровідній мережі.

Причина - аварія на водопровідній мережі попередило МКП «Миколаївводоканал».

Як повідомляється, до 20:00 припинено подачу води в будинки, що розташовані від проспекту Богоявленського до вулиці Національної Гвардії та між вулицями Металургів та Новобудівна, вулиця Озерна від 2 до 12 будинку з парного боку.

Нагадаємо, комунальне підприємство «Миколаївводоканал» отримало від партнерів 450 нових люків, тому планує протягом цього року замінювати старі.