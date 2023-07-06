Миколаївська прокуратура оголосила підозру групі лісорубів, які незаконно вирубували ліс та збували деревину.

Про це повідомили в пресслужбі в прокуратури Миколаївської області.

Усі троє – жителі Баштанського району, один з яких організував усю роботу. Він створив план та розподілив роботу кожного кожного учасника.

Правоохоронці вже повідомили усім трьом чоловікам про підозру за фактом незаконної порубки, перевезення, зберігання та збуту лісу.

— Добровільно зорганізувавшись таким чином у стійке об`єднання, організатор довів членам організованої групи детальний план спільної злочинної діяльності, розподілив ролі та функції кожного учасника, направлені на успішне його виконання та досягнення злочинної мети - отримання прибутку, а також загальні правила поведінки та обумовленої конспірації, - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці повідомили про підозру організатору та трьом учасникам злочинної групи за фактом незаконної порубки, перевезення, зберігання та збуту лісу.

Нагадаємо, що командиру взводу однієї з військових частин ВМС ЗСУ на Миколаївщині повідомили про підозру за фактами вимагання грошей та погрози насильством.