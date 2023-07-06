У четвер, 6 липня, на Миколаївщині очікується аномальна спека.

Про це інформує Миколаївський гідрометцентр.

За даними працівників гідрометцентру, сьогодні у Миколаєві та області очікується надзвичайна спека до + 40°.

– Це ІІІ рівень небезпеки – червоний, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Індії через сильну спеку за останні три дні загинули 98 людей.