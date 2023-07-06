У четвер, 6 липня, на Миколаївщині очікується аномальна спека.
Про це інформує Миколаївський гідрометцентр.
За даними працівників гідрометцентру, сьогодні у Миколаєві та області очікується надзвичайна спека до + 40°.
– Це ІІІ рівень небезпеки – червоний, - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в Індії через сильну спеку за останні три дні загинули 98 людей.
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Підтоплення на Миколаївщині після підриву ГЕС — основна тема новин місцевих медіаКатерина Середа
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Позбавитись монополії енергопостачання - надзавдання українських громадВячеслав Головченко
У четвер, 6 липня, на Миколаївщині очікується аномальна спека.
Про це інформує Миколаївський гідрометцентр.
За даними працівників гідрометцентру, сьогодні у Миколаєві та області очікується надзвичайна спека до + 40°.
– Це ІІІ рівень небезпеки – червоний, - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в Індії через сильну спеку за останні три дні загинули 98 людей.