Слідчі, 5 липня зафіксували випадок шахрайства мешканки Миколаївщини.

Про це інформує Головне управління Нацполіції Миколаївщини.

Правоохоронці зазначають, що до відділу поліції № 1 Баштанського райвідділу звернулась мешканка Казанківської громади з повідомленням про те, що стала жертвою шахраїв.

Жінка розповіла, що опублікувала оголошення про продаж сумочки на одному із сайтів купівлі-продажу.

— Потерпілій зателефонувала невідома, що нібито бажала придбати товар та надіслала їй фішингове посилання для введення реквізитів для оплати. Потерпіла вказала необхідні дані своєї картки і вже через декілька хвилин з її банківської картки були списані 24 тисячі грн, - йдеться в повідомленні.

За вказаними фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 3 ст. 190 КК України «Шахрайство». Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі.