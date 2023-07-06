У ніч на четвер, 6 липня, на автодорозі Шацьк-Піща у Волинській області недалеко від кордону з Білоруссю здетонували міни.

Як повідомили у Волинській обласній військовій адміністрації, детонація сталася під час сильної нічної грози, пише Суспільне.

У результаті на проїжджій частині утворилися величезні воронки. В одну з них з'їхало легкове авто, водій зміг самостійно вибратися з машини.

Наразі на місці інциденту працюють військові. Рух дорогою заблоковано.

За словами керівниці районної військової адміністрації Ковеля Ольги Черен, наслідки вибуху на дорозі планують усунути орієнтовно за два дні.

— Дорога зараз буде відремонтована щебенем і землею. Наразі на місці вирішується питання про облаштування об'їзду цієї ділянки, — додала вона.

Україна зміцнює кордон із Білоруссю на тлі загрози повторного вторгнення з її території, що зберігається. Військові обладнують інженерні споруди та мінують прикордонну зону